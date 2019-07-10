陸人妻有難 台男英雄救美81萬險飛了 18:402019/07/10 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方到場向男子勸說，才令他打消匯款念頭。(林郁平翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市中山分局長安東路派出所日前接獲銀行通報，指一名男子疑似遭到詐騙，欲匯出鉅額款項，需警方到場協助攔阻詐騙。 員警洪翌愷、廖嘉佑立即前往該銀行，該名賴姓男子向警方表示，先前在交友軟體上結識一名大陸人妻，對方聲稱因家有變故急需現金，要求賴男能匯款人民幣18萬元、約台幣81萬元至她的帳戶。 員警研判應是詐騙集團伎倆，向賴男詳細解說該名大陸女子急需現金等話術，是常見的詐騙手法，賴男在仔細思考後，才打消匯款念頭，對警方及時協助保住自己的積蓄，頻頻點頭道謝。 (中時 ) #詐騙 #警方 #男子 #銀行 #員警 也許您會感興趣 推薦閱讀 金融監管趨嚴 歐洲銀行資金短缺千億歐元 04:092019/07/07 全球財經 Q1行員貢獻 京城銀重奪冠 04:102019/07/08 金融．稅務 韓國遣返詐欺犯 吃到排骨飯落淚：不必再吃泡菜了 16:212019/07/08 社會 濟州22名詐犯假釋 返台真好 04:102019/07/09 社會新聞 一年2.3萬件被騙案 國泰金提供桌遊抗詐術 13:042019/07/09 財經 人行前行長周小川：未來可能出現更國際化貨幣 14:312019/07/09 財經 詐騙並非老人專利！台灣每年發生2萬3千件詐騙案 21:202019/07/09 財經 觀念平台－先有Open Mind再談Open Banking 04:102019/07/10 財經要聞 星展二度增資 力拚外銀一哥 15:252019/07/10 財經 數位化台灣子行 星展集團增資22.5億 16:062019/07/10 財經 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 諜對諜！人妻逮老公跟女人進民宅 竟看到自己激情照 - 社會 燃煤假交易詐貸九億 勇實公司被偵辦 - 社會 - 中時 公車左轉進站 撞爛300萬元特斯拉 - 社會 抓到了！散布蘇貞昌丟筆不實訊息 工程師到案 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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