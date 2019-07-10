北市中山分局長安東路派出所日前接獲銀行通報，指一名男子疑似遭到詐騙，欲匯出鉅額款項，需警方到場協助攔阻詐騙。

員警洪翌愷、廖嘉佑立即前往該銀行，該名賴姓男子向警方表示，先前在交友軟體上結識一名大陸人妻，對方聲稱因家有變故急需現金，要求賴男能匯款人民幣18萬元、約台幣81萬元至她的帳戶。

員警研判應是詐騙集團伎倆，向賴男詳細解說該名大陸女子急需現金等話術，是常見的詐騙手法，賴男在仔細思考後，才打消匯款念頭，對警方及時協助保住自己的積蓄，頻頻點頭道謝。

(中時 )