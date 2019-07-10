雨炸西半部！全台9縣市發布豪、大雨特報 18:402019/07/10 中時電子報 林郁庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雨炸西半部！全台9縣市豪、大雨特報。(資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 下午5時45分時，對9縣市發布豪、大雨特報。（圖/氣象局） 持續受到西南風影響，台灣南部水氣持續偏多，雨勢較為明顯，到了傍晚雨勢擴大，氣象局對全台9縣市發布豪、大雨特報。 中央氣象局今日下午5時45分，對苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、高雄市等8縣市發布大雨特報，另外對屏東縣發布豪雨特報。 氣象局也提醒注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。 (中時電子報) #氣象局 #西南風 #豪雨 #大雨 #特報 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 郭芷嫣遭爆台大醫畢業 網起底真相曝光 - 生活 郭芷嫣放話加料轉黑 律師3點揭被告下場 - 生活 獵豹跳樹被同伴「扯後腿」卡死 厭世表情笑翻23萬網友 - 生活 郭芷嫣若兩次通知不到 警將報檢方拘提 - 生活 - 中時 長榮看過來！同樣加料 華航這樣處理 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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