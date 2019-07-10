下午5時45分時，對9縣市發布豪、大雨特報。（圖/氣象局）
下午5時45分時，對9縣市發布豪、大雨特報。（圖/氣象局）

持續受到西南風影響，台灣南部水氣持續偏多，雨勢較為明顯，到了傍晚雨勢擴大，氣象局對全台9縣市發布豪、大雨特報。

中央氣象局今日下午5時45分，對苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、嘉義市、高雄市等8縣市發布大雨特報，另外對屏東縣發布豪雨特報。

氣象局也提醒注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

(中時電子報)

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