《再會吧北投》原聲帶演唱會，台上台下唱成一片。（綠光劇團提供）

《再會吧北投》原聲帶演唱會，總編導吳念真拿起麥克風，觀眾以為他要唱歌，他雖說不唱，仍是清唱了幾句，並分享他最有感觸的劇情段落。（綠光劇團提供）

為感謝熱情的觀眾，綠光劇團音樂劇《再會吧北投》今（10）日下午特別舉行原聲帶演唱會，由音樂總監陳明章帶領福爾摩沙淡水走唱團，加上演員一起演唱多首好歌，現場台上、台下唱成一片，還有觀眾熱淚盈眶，有如大型卡拉OK包廂。

總編導吳念真表示，他今年多次進出醫院，身心疲憊，「但是看到這一群朋友一起奮鬥、打磨作品，還有台下那麼多觀眾支持，我由衷覺得很感謝。」

拿起麥克風，觀眾以為吳念真要唱歌，他幽默表示：「我沒有要唱歌，請大家不用擔心。」台下觀眾笑了，吳念真開始清唱幾句劇中歌詞：「墜落煙花、墜落煙花、墜落煙花……」觀眾鼓掌，吳念真表示，這段說的是兩位淪落風塵的女子，面對難以解決的生命困境，是他每次排練，必定掉淚的段落。

《再會吧北投》今年將舞蹈、歌曲及劇情全面升級，推出PLUS版，觀眾熱情回饋，目前票房已突破3萬1千人。製作人雷輝表示，這已創了台灣戲劇以及音樂劇的歷史。

擔任指揮與編曲的音樂家王俊傑表示，為了製作原聲帶專輯，反覆聽了去年現場演唱5、60次，每次仍是感動。

吳念真表示，王俊傑在編曲上將北投的那卡西風，添加了弦樂的元素，讓整體呈現既通俗又有質感，令人感動。「這張原聲帶專輯最特別的就是演員們的歌聲，夾雜戲劇性，聽來飽滿。」

(中時 )