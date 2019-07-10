墾丁小灣傳大學生溺水 警消搜救中 18:402019/07/10 中時 謝佳潾 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 墾丁小灣傳有大學生溺水，警消正搜救中。（謝佳潾翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁小灣傳有大學生溺水，警消正搜救中。（謝佳潾翻攝） 墾丁小灣海域10日掀起1.5公尺的高浪，墾管處緊急插紅旗示警通報、管制遊客進行任何水上活動，不料下午5時許傳出19歲大學生溺水意外，目前警消正全面搜救中，而意外原因也將待進一步調查。 (中時 ) #警消 #搜救 #意外 #墾丁 #大學生 也許您會感興趣 推薦閱讀 石碇雙鹿福音園驚傳火警 釀成2死3傷 07:212019/07/06 新聞 兩岸大學生海報設計拭亮武漢 台生統包一等獎 16:432019/07/07 兩岸 蚵仔寮漁港男遭浪沖走 海巡搜尋中 22:222019/07/07 社會 大學生怒吼 公投法修到看嘸 04:102019/07/08 政治要聞 暑假大作戰 90％大學生忙打工 04:102019/07/08 財經焦點 警官登山拍美景摔落溪谷 警消連2天搜救 13:242019/07/08 社會 碎片式投保 中壽承保假日趴趴走的風險 17:442019/07/08 財經 龍岡出租宅起火 警消救出3女1男 10:502019/07/09 社會 近距離互動大熊貓 台生驚呼連連 21:462019/07/09 生活 為哪樁？外籍女徘徊蘇花懸崖邊 警消僵持10小時 17:422019/07/10 社會 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 燃煤假交易詐貸九億 勇實公司被偵辦 - 社會 - 中時 諜對諜！人妻逮老公跟女人進民宅 竟看到自己激情照 - 社會 公車左轉進站 撞爛300萬元特斯拉 - 社會 抓到了！散布蘇貞昌丟筆不實訊息 工程師到案 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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