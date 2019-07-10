墾丁小灣傳有大學生溺水，警消正搜救中。（謝佳潾翻攝）

墾丁小灣海域10日掀起1.5公尺的高浪，墾管處緊急插紅旗示警通報、管制遊客進行任何水上活動，不料下午5時許傳出19歲大學生溺水意外，目前警消正全面搜救中，而意外原因也將待進一步調查。

(中時 )