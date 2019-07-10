弘道老人福利基金會今年與統一超商合作關注老人「家」，持續投入經費與資源支持「弱勢老人好宅修繕計畫」。（圖／弘道老人福利基金會提供）

弘道老人福利基金會今年與統一超商合作關注老人「家」，持續投入經費與資源支持「弱勢老人好宅修繕計畫」，除了一般性的修繕外，今年更要推動「預防性風災修繕」，希望在颱風季到來之前，幫助更多獨居弱勢長輩打造更安全穩固的「避風港」。

據弘道調查，近3年內曾因颱風造成房屋毀損的比例達39.8％。其中，又以居住類別為「平房」的受損比最高，屋損比例達55.5％。房屋毀損的長輩中，仍有高達42％ 並未進行修繕處理，最大原因正是「沒有錢」(22％)。受損情況則有31.2％的長輩都面臨屋子漏水問題， 13.7％的長輩則有排水不良的困境；還有13.2％的長輩面臨更棘手的屋體不牢固問題，也有41.7％的長輩近3年內曾在颱風期間遇到停電，28.2％的長輩沒有緊急照明設備。

如住在偏鄉的阿足阿嬤，在海風常年侵蝕下，屋頂、梁柱、門窗、牆壁都已破舊不堪，屋內漏水嚴重；廁所還破了一個大洞，前些日子的地震更把前屋樑震斷，目前僅以粗木支撐。殘破老屋讓人難以想像該如何抵擋即將到來的颱風季。所幸透過「弱勢老人好宅修繕計畫」的經費支應，目前已協助奶奶完成安全修繕。

「弱勢老人好宅修繕計畫」由7-ELEVEN與弘道基金會從2014年開始共同推動，服務地域從市區到偏鄉，並於2016年進一步導入修繕專車，讓服務區塊更深入偏鄉，總計進入超過80個鄉鎮市區，修繕受益戶數超過900戶，讓獨居、老老照顧，甚至雙重老化的極弱勢家庭也能獲得完善的協助。

本次調查訪問505位弘道基金會服務的長輩及身心障礙者，平均年齡78歲。最高齡103歲。

(中時 )