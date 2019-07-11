由原住民委員會設立的「Ayoi阿優依」品牌文創館台東門市，10日在波浪屋開張，館內展售多樣來自原鄉的精緻文創商品，主委夷將‧拔路兒說，希望藉此培育及提升原住民文創業者商品設計及開發能量，並提供1個具有規模的展售平台，推動部落產業與經濟。

夷將‧拔路兒表示，「Ayoi阿優依」已在金門及台北松菸設立門市，波浪屋是第3個直營通路據點，「阿優依」是蘭嶼達悟族表達「歡迎」、「感謝」的問候語，也是文創館的精神，希望以最熱情的問候，迎接國內外的朋友們到店裡坐坐，走時帶分伴手禮送朋友。

縣長饒慶鈴表示，期盼了2年多，「Ayoi 阿優依」總算在台東開幕，這是一個通路平台，讓優質原住民文創作品得以展現，希望可以吸引更多遊客消費，縣府也會持續努力推動原民文創與部落產業經濟。

昨天的開幕儀式，由夷將‧拔路兒、饒慶鈴、立委陳瑩、行政院東部聯合服務中心副執行長洪宗楷等人共同剪斷草編綵帶，象徵開幕，並安排阿美族都蘭部落頭目姜清武祈福，以及家扶中心森巴鼓表演。

(中時 )