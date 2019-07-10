效力日職火腿隊的台灣好手王柏融，在9日對戰羅德隊的比賽中意外撞傷右肩，今日火腿球團表示，王柏融至醫院檢查後確診為「右肩關節骨挫傷」，預計要休養4周才能歸隊。不過日本網友紛紛留言大膽臆測，這一切都是「崎山詛咒」！

被稱為「崎山」的日本搞笑藝人山崎弘也，是著名的反指標，因為只要和他合照或是被他採訪過的球員，就會有衰事纏身，被日本網友戲稱為「崎山詛咒(ザキヤマの呪)」。而火腿隊8日才在官方Instagram上貼出王柏融與山崎弘也的合照，隔天王柏融立刻就因傷提前退場，今天又傳出要休養4週，這也讓日本網友大喊，「又是崎山詛咒！」、「都是因為崎山」、「又是他……」。

崎山詛咒「戰功彪炳」，有網友曾整理過被山崎弘也採訪過，成績就會一落千丈的案例。2013年紅襪隊拿下世界大賽冠軍，山崎弘也親赴球場採訪後，隔年卻落到美聯東區墊底的下場；2014年、2015年分別採訪過2名日籍大聯盟投手田中將大及達比修有，結果2人之後都因受傷進入傷兵名單。

崎山詛咒不只如此，2017年訪問大谷翔平、火腿隊大哥中田翔、橫濱隊筒香嘉智、養樂多隊山田哲人，結果不是受傷就是陷入低潮，連球員上綜藝節目也會吐槽山崎弘也的威力太可怕。

(中時電子報)