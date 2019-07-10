瑞士腕表品牌Bell & Ross推出BR03-92潛水表系列新作，10日舉行的發表會以潛水俱樂部為主題，邀請曾在電視電影《海人魚》中飾演人魚少女的女星鍾瑶站台。鍾瑶以金色潛水衣閃亮現身，與國家自由潛水紀錄保持人盧宏洋入水共游，宛如金色美人魚般優雅亮眼。
她與男友曹晏豪曾一起潛水，兩人當初也是因此話題拉近距離，未來更不排斥拍攝潛水婚紗照，她大方地說：「Why not（為何不）？」不過曹晏豪還是初學者，「看他程度到哪囉，（潛水）這種事急不得，結婚也是。」
鍾瑶配戴的是黑陶瓷潛水表，目前已有3只潛水表的她對另一只青銅潛水表相當心動，會不會考慮與男友買對表？她很有主見地說：「我不愛別人送表給我，喜歡自己挑。」也自招不喜歡買情侶裝，但因為喜歡戴表，尤其是男表，「情侶表可以嘗試！」
Bell & Ross替BR03-92潛水表再添兩位新成員：BR03-92 Diver Black Matte高科技黑陶瓷潛水腕表，與BR03-92 Diver Green Bronze青銅潛水表。前者由一體成型霧面黑陶瓷打造，耐磨防刮，具備人體調溫能力。指標具螢光塗層有助於在黑暗環境下立即讀取時間。後者由92％的銅與8％的錫製成，自然產生的古銅色物質會隨時間推移顏色加深，形成美麗獨特的紅棕或灰綠色調。
(中時 )
#鍾瑶
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