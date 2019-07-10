台灣羽球天后戴資穎下一場國際賽是下周二登場的超級1000系列印尼羽球公開賽，小戴不只要尋求二連霸，也要努力維持好成績，避免世界第一寶座被緊追在後的勁敵們拉下。

世界羽聯BWF昨天公布的最新世界排名，戴資穎仍舊維持世界球后寶座，但因為去年奪冠的印尼公開賽今年比賽時間延後2周，按照世界排名積分取選手過去52周戰績最好的10場比賽來計算的話，去年印尼公開賽冠軍的1萬2000分就無法算在內，改列入去年香港公開賽四強的6420分。

積分一加一減後，戴資穎目前積分為6萬零645分，僅領先世界第二、日本好手奧原希望309分，不過小戴世界第一累積週數已經達135周，持續堆高女單最長紀錄，下周印尼公開賽她將穿上新戰袍出賽，這是小戴爭取東京奧運積分的第一場單站大賽，對她而言相當重要，首輪出戰新加坡選手楊佳敏。

台灣羽球男單一哥周天成，本周最新排名則是上升一個位子，來到世界第三，已經在國際賽拆夥的男雙組合陳宏麟/王齊麟，因為積分還夠多，所以仍舊留在世界前十，還是世界第9。

沒有出國比賽的一個多月，戴資穎主要待在高雄國家運動訓練中心埋頭苦練，今天她在社群網站分享跟自己等身立牌巧遇的合照，小戴配上俏皮的圖說：「咦！！妳怎麼站在這邊？噢，因為這邊是羽球場啊～～」有球迷開玩笑說如果是自己看到，肯定就會抱回家，也有球迷認為立牌使用的照片表情太殺，直呼本人好看太多。

(中時電子報)