黑貓中隊特展10日起在岡山空軍軍史館展出，前隊員魏誠、空軍司令部政治作戰室中將主任王純雄出席開幕式，藉此儀式向空軍英雄們致敬。主辦方希望透過一次又一次的特展，讓國人了解空軍的歷史。

在記者會開始前，主辦方說，本次展覽在籌畫期間，驚聞黑貓中隊前成員張立義於今年6月10日過世，對此表示無限婉惜，與會者默哀1分鐘，向他致敬。

王純雄代表空軍感謝黑貓中隊過去對中華民國的貢獻，並指魏誠到大陸出過9次任務；出過最多任務的是錢柱，有23次。

魏誠說，由於很多事情是極機密的，所以沒有留下什麼資料，本來以為這段記憶就默默地塵封起來，沒想到這段過去被拍成紀錄片，他感謝大家對黑貓中隊的付出。

魏誠表示，當初受訓時，教室內的教材可以看、也可以記，但離開教室卻不能帶走，因此學員只能用腦子拚命記，之後再與同僚拼湊。印象中一次任務要飛7至8個小時，當時也沒想過是否能回得來，只是不停的往前飛。

魏誠很感激大家，讓大家重新認識中華民國空軍對U-2偵察機的貢獻，我空軍在此領域的貢獻遠超過英國與美國。

黑貓中隊是於1958年成立，駐紮在桃園空軍基地，對外以「空軍氣象偵查研究組」宣稱作掩護。其使用機種為可在7萬英尺高度巡航的洛克希德U-2偵察機。1970年因美國和大陸關係緩和，便逐漸減少任務，1974年6月11日正式中止計畫，1974年5月24日，黑貓中隊最後一趟任務（第220次）由邱松州執行。

(旺報 )