馬林斯基芭蕾舞團將在下周來台跳《天鵝湖》，多組舞星組合，讓人看得目不暇給，其中由芭蕾總監法帝夫指定的第一獨舞者賽吉耶夫，他是馬林斯基深情王子的代表，將與同為第一獨舞者的奧斯莫金娜，在7月20日午場擔任主角搭檔組合。

賽吉耶夫活躍於舞台上，同時投身舞蹈教育，他經常告訴學生，在芭蕾舞台上，不要想一步登天，「必須比別人都有耐心，堅持反覆練習，練習、再練習，不厭其煩地專心致志，這樣才能享受成果。」

賽吉耶夫出生於聖彼得堡，在父母的期待之下，開始學芭蕾，畢業於瓦加諾娃芭蕾學院，之後加入馬林斯基芭蕾，迅速升為獨舞者職位。賽吉耶夫曾在2016年，以《青銅騎士》中的「尤金」一角，獲得聖彼得堡最有聲望的劇院大獎，金索菲獎的「最佳男芭蕾舞者」，也曾獲得韃靼斯坦共和國文化部頒發的「文化貢獻獎」。

在舞團裡，賽吉耶夫經常飾演王子，包括2012年馬林斯基來台時，當時領銜主演《胡桃鉗》的王子，最近演出，也演了齊格菲王子，這次來台，同樣會擔任《天鵝湖》的王子。

值得一提的是，賽吉耶夫的妻子達莉亞．帕弗連科，曾是馬林斯基芭蕾的首席舞者，夫妻兩人鶼鰈情深，在妻子2018年退役的《安娜．卡列妮娜》告別演出中，賽吉耶夫就飾演她瀟灑倜儻的情人華倫斯基。

不斷充實自己的賽吉耶夫，現在還有企業管理學位，他表示自己大可離開舞台，過不一樣的生活，「但芭蕾舞仍是我的最愛」。

馬林斯基芭蕾舞團暨交響樂團來台，將於7月18日至20日，在台北國家戲劇院連演四場《天鵝湖》，指揮是亞歷克謝．列普尼可夫。

(中時 )