吳彥澍4月在高中足球聯賽冠軍戰踢進致勝的直接自由球，助花蓮高中舉起隊史首座全國冠軍。（嵌入自FOX體育台）

「高校怪物」吳彥澍今年幫助花蓮高中贏得隊史首座全國冠軍，今夏決定就讀輔仁大學，準備在下半季代表航源FC參加台灣企業甲級足球聯賽，但好身手不怕沒舞台，這位國腳新星還有機會更上層樓！

中華足協15日將與日本J2聯盟的FC琉球簽署合作備忘錄，展開多面向的交流與合作，包括球員交換及提供試訓機會，甫自高中畢業、準備踏入足球生涯下個階段的吳彥澍，成為首位獲得邀請的人選，將於8月至FC琉球試訓，爭取留在日職的機會。

吳彥澍去年印度英雄盃邀請賽首次獲得成年國家隊徵召，這也不是首次有機會旅外。他高一念完曾休學到英國踢球，回到台灣因為新學期還沒開始，曾去香港的理文隨隊訓練，當時球隊還有意簽他下來，後因港超聯對內援的規定改變才作罷。

FC琉球位於沖繩市，成軍於2003年，2014年申請成功加入J3聯盟，去年更一舉奪得J3冠軍，在今年球季升上J2。至7日最近1輪聯賽為止，FC琉球在22隊中排名第13位，以升斑馬而言表現不俗。

FC琉球去年就曾拜訪足協，簽訂合作備忘錄的構想也在今年進一步落實。未來雙方將進行國際賽事交流，並在技術問題、足球行政管理、專業知識、行銷策略等領域分享經驗，足協更希望透過交流試訓，把台灣好手推上日本職足舞台，吳彥澍正好趕上這次機會。合作交流的相關細節將於15日記者會正式披露。

(中時電子報)