演員張榕容出席由她主演的電影《素人特工》北京首映禮，在高貴典雅和幹練帥酷之間完美轉換，從《妖貓傳》中讓人過目不忘的「貴妃娘娘」，搖身變成集水火性格於一身的「廢柴特工」，首次挑戰動作喜劇類型，不僅「以一挑十」貼身肉搏拳拳到位，一頭藍髮造型更是顛覆以往。

首映禮現場，很多媒體和觀眾都對張榕容一致發問，為什麼要接這樣一部商業元素滿滿的動作喜劇？張榕容坦言自己和片中的角色一樣不愛重復，喜歡冒險，期待嘗試多樣的題材和類型，讓觀眾看到作為一個演員，自己除了文藝、美之外，還有更多的可能性。

「我想每一次出現都能給觀眾帶來新鮮感，大家永遠都猜不到下一次我會是什麼樣子」，而對於第一次挑戰動作喜劇，張榕容興奮地表示：「打的很過癮，每一天都會打到筋疲力盡。」為了讓觀眾看到乾淨利索的打鬥，張榕容提前做足鍛鍊，並與武術指導刻苦練習，現場觀眾說看她的打鬥戲很過癮時，張榕容表示最終呈現的效果是好的，那就都值了。《素人特工》有望今年在台灣上映。

(中時 )