2019台北電影節9日在中山堂進行閉幕片《地久天長》的台灣首映，該片描述兩個家庭橫跨30年、關於親情與友誼的人生故事，中山堂近千名觀眾一同沉浸於劇情中，暌違多年再度造訪台北電影節的王小帥導演，除出席映後座談感謝台灣觀眾的支持，並期待有朝一日能再與台灣電影人合作。

王小帥2012年曾帶著《我11》造訪台北電影節，並擔任當年國際青年導演競賽的評審，這次再回到台北電影節，讓他感覺格外親切，談到創作源起，王坦言當時創作這部片的背景原本僅是單純想描述人際關係間的友誼變化，但後來大陸取消了實施已久的獨生子女政策，改變了人們對家庭的既定印象，也激發了他創作的念頭。

至於為什麼邀請「TFBOYS」的王源參與演出？王小帥表示，最初他想從上百間學校找出合適人選，但在其他人的推薦下挑選了王源，他盛讚王源是個有直覺和高領悟力的演員，外型也與片中角色相似，他還透露拍攝期間有許多粉絲跟蹤，在片場一直聽到相機快門聲，於是他向粉絲曉以大義，告訴他們王源正在拍攝相當重要的作品，後援會才慢慢散去。

(中時 )