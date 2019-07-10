第21屆台北電影獎頒獎典禮將於13日舉行，10日發布壓軸頒獎人名單，包括台北電影節主席李屏賓、台北電影獎評審團主席李烈、決選評審林書宇、複選評審張榕容，以及演員徐若瑄、陳意涵、夏于喬、宋芸樺、邱澤、柯佳嬿、吳可熙、李李仁、鄭人碩、施名帥、曾珮瑜以及表演嘉賓陳勢安、朱俐靜都將出席，星光十足。

徐若瑄入圍同時也擔任頒獎人。

今年台北電影節最大獎百萬首獎由台北電影獎評審團主席、知名監製李烈，與去年以《誰先愛上他的》獲得台北電影獎影帝邱澤共同頒發；而最佳男主角則由今年擔任電影獎複選評審的張榕容與實力派演員柯佳嬿共同揭曉；今年以《人面魚 紅衣小女孩外傳》角逐台北電影獎最佳女主角的徐若瑄，將與同片搭檔，同時以電影《寒單》角逐影帝的的鄭人碩同台揭曉最佳女配角獎。

最佳劇情長片則由台北電影節主席李屏賓與神秘嘉賓共同頒發；導演林書宇則跟陳意涵一同揭曉最佳導演獎，今年開幕片《灼人秘密》女主角及編劇吳可熙、將與一同演出的李李仁共同頒發最佳男配角獎。宋芸樺和《灼人秘密》三姝都將出席。

(中時 )