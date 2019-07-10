家家將於9月7日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「House Party 在家裡」演唱會，邀請歌迷享受「家家就是你家」的自在與放鬆。師兄五月天、金曲歌王林俊傑、畢書盡都錄製影片力挺她。影片中阿信問團員：「家家的演唱會辦在哪裡？」怪獸回答TICC，被阿信質疑：「不是吧？」怪獸回：「在家裡？」阿信才發現自己搞錯，笑說：「啊，不是啦，那是演唱會名稱。」瑪莎反問：「那在哪裡舉行？」阿信竟口誤回答：「在家家？」笑翻眾人。

看著家家一路走來，瑪莎欣慰表示，家家已經從容易緊張的小女孩，變成有大將之風的專業歌手。林俊傑則盛讚家家是「非常有靈魂的歌手、超甜的鄰家女孩」。畢書盡送上祝福之餘也請大家快去搶票，他笑說：「家家是一位越來越可愛的姊姊，唱歌非常好聽，這次演唱會主題是『在家裡』，我平常在家玩遊戲最放鬆！大家快去搶票喔！」

「House Party 在家裡」演唱會上，不僅有全新歌曲搶先曝光，經典歌曲〈填空〉、〈命運〉、〈家家酒〉也將完整呈現。家家「House Party 在家裡」演唱會門票將於7月13日開賣。

(中時 )