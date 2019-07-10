全球暢銷遊戲《返校》搬上大銀幕，6月釋出首支預告，各平台總觀看次數累積超過4百萬人次，首支預告雖然只有1分鐘，就讓引頸期盼的影迷讚嘆不已，光是電影《返校》官方粉絲就將近7千則留言，討論度激升，登上熱搜前3名，更有影迷開始從預告找尋線索，猜想電影劇情的走向究竟會如何？

電影建構真實的翠華中學。

預告畫面也曝光遊戲經典2D捲軸式場面，導演徐漢強表示在拍攝這場戲時，難度相當高：「我們架了一個超級長的兩層樓高橫向高台和軌道，讓攝影機可以緩慢跟著方芮欣，因為要仿照遊戲中穩定橫移，拿著蠟燭前進的氣氛，但這麼高的高台一定多少會有點晃動，加上同時又有人工造雨，所以要維持攝影機的穩定度其實相當不容易。當時我迫不及待傳了一張截圖給赤燭遊戲團隊，得到一個很好笑的回應：『你幹嘛傳遊戲截圖給我們？』」

今天再度釋出片花「翠華中學返校日」，讓觀眾更清楚電影《返校》是用盡極大力氣與克服一切技術，百分之百還原遊戲經典場景。包括教室走廊、禮堂、生物教室、防空洞、校長室、樹林裡燒紙錢等，以及建構六零年代的台灣街道氛圍，徐漢強說：「遊戲改編電影一直以來的困難都是如何找到合理的切入點來還原遊戲中的橋段，如果只是照單全收放入所有遊戲中的元素，也可能讓敘事流於走馬看花。要怎麼在維持戲劇張力和還原場面之間取得平衡，團隊都進行了大量的腦力激盪和反覆琢磨。作為一個遊戲玩家出身的創作者，透過還原場面讓觀眾回想起玩遊戲時的心情，我認為是很令人興奮的事。」

電影《返校》製作費將近9500萬，無論是劇情、場景、美術、造型、年代感、演員、音樂等，都以完美、講究再講究為前提，也使得製作期長達2年，就是要讓觀眾從大銀幕感受到能有第一部台灣電玩遊戲改編的電影巨作。電影9月20日在台上映。

(中時 )