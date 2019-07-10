溪海國小太鼓隊為捐贈活動開幕表演，他們也在今年桃園市長盃太鼓大賽甲等殊榮肯定。（陳麒全攝）

新東陽10日在桃園機場舉行「感恩40年，傳遞溫暖、幸福啟航」公益捐贈活動，由總經理麥升陽代表公司，資助新台幣200萬元給10所偏鄉國小，經費將用於學校社團費用、仁愛基金、課後照護等用途，為教育扎根。

新東陽10日下午在桃園國際機場第一航廈舉行「感恩40年，傳遞溫暖、幸福啟航」公益捐贈活動，現場邀請溪海國小、沙崙國小、潮音國小等3所受贈學校的社團分別進行太鼓、陶笛及足球舞演出，向往來的國際旅客展現孩子們極具潛力的音樂及舞蹈表演能力，期待透過本活動，將溫暖散落在社會各個角落。

新東陽總經理麥升陽表示，新東陽在桃園機場前身中正國際機場啟用時就進駐機場，為國內外旅客服務，今年在桃機適逢營運40週年時，為感謝旅客與回饋在地，特別捐贈新台幣200萬元，提供10所桃園國際機場周邊地區偏鄉小學在社團活動、課後輔導、照護等使用。

麥升陽說，基於在地深耕與回饋，希望透過此次的捐贈以具體行動來實踐對於桃園國際機場周邊孩童的關懷，讓孩子在學習的路程中能夠帶著滿滿的力量，往成長之路邁進。未來新東陽也將持續投入公益付出心力，期待將幸福與溫暖傳遞給需要的孩童。

這次新東陽捐贈的10所國小，都是在與新東陽淵源極深的大園區內，除了是新東陽食品工廠所在地外，也是新東陽創辦人麥幸夫與董事長麥寬成的出生地，他們同時也是其中受贈學校「溪海國小」的資深校友。

(中時 )