因應小三通持續熱絡，作為貨物港的金門縣料羅港區，已不敷使用，時有碰撞風險發生，金門縣港務處取得交通部逾10億元公務預算，規畫填海造地17.2公頃，今（10）日於環評大會通過，預估2025年完工後，除了增闢物流倉儲區，港區下挖後，更可提供5,000噸貨輪於滿潮時進港。

今日下午審查時也發生小插曲，環評委員上起歷史課，指出料羅灣具備「往來船隻取、避風方便」的海港機能，更是歷史上三大戰役地點，包含：1633年中荷料羅灣海戰、1937年日本海軍強戰金門、1958年823砲戰，「尤其是823砲戰，台灣就是靠它活下來的啊！」

環評委員認為，這麼重要的歷史場域，會產生的文史資料、甚至是文物，都該好好保存，金門縣府應在開發時審慎思考。

金門港務處處長何佩舉回應，目前823砲戰以口述歷史資料居多，縣府已啟動文資水下調查計畫，後續經過文化部文化資產局審查同意之後，就會進行調查，釐清有紀念價值的資料、文物，探討如何保存，並提交審查報告給文化部。

另外，何佩舉也提到，料羅灣北部也規劃要興建「軍艦博物館」，縣府已經和文化部、國防部討論中，有關歷史的保存行動會持續進行。

(工商 )