男超速急送友就醫 轉彎撞上路邊車 19:392019/07/10 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李姓男子因趕著載送罹患流感的朋友就醫，因超速在轉彎時撞上路邊車輛。（陳淑娥翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李姓男子因超速在轉彎時撞上路邊車輛，幸未造成任何傷亡。（陳淑娥翻攝） 台中豐原李姓男子10日上午駕駛小客車，因趕著載送罹患流感的朋友就醫，車子行經豐東路左轉南陽路時，疑因車速過快失控，撞上停在路邊的休旅車，所幸未造成人員傷亡。 19歲李姓男子表示，朋友身體很不舒服，一副快死掉的樣子，所以才心急要將朋友送到醫院里，當開到T字路口要左轉時，因轉不過去失控撞上路旁休旅車，自己當時車子速約70公里。 警方指出，初步判斷肇事原因為李男搶黃燈、行駛至路口未減速，林男則是將休旅車違規停於紅線處，除了有肇事責任外，還將吃上900元罰緩。 (中時 ) #休旅車 #朋友 #男子 #車子 #上路 也許您會感興趣 推薦閱讀 不敵被黃心穎戴綠帽分手 馬國明強調「還是朋友」 08:062019/07/06 娛樂 青春波麗士神探體驗營 小小偵探大顯身手 13:292019/07/06 社會 統一展新局 雙總座制上路 04:092019/07/07 財經要聞 上海垃圾分類上路一周 開出190張罰單 12:072019/07/07 兩岸 台灣職安卡7月上路 一卡適用全國營造工地 15:482019/07/07 生活 遇瓶頸 進口車行銷回歸基本面 04:102019/07/08 產業．科技 《通信網路》遠傳攜潔衣家，行動e化洗衣服務上路 09:262019/07/09 財經 沒品！狗不養了 狠主竟做這缺德事 18:002019/07/09 日常 從遊戲中學習 空英教小朋友「玩媒體」 16:582019/07/10 生活 老朋友小朋友同樂 日照中心長輩享溫馨 17:382019/07/10 生活 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 燃煤假交易詐貸九億 勇實公司被偵辦 - 社會 - 中時 諜對諜！人妻逮老公跟女人進民宅 竟看到自己激情照 - 社會 公車左轉進站 撞爛300萬元特斯拉 - 社會 抓到了！散布蘇貞昌丟筆不實訊息 工程師到案 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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