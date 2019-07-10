李姓男子因超速在轉彎時撞上路邊車輛，幸未造成任何傷亡。（陳淑娥翻攝）

台中豐原李姓男子10日上午駕駛小客車，因趕著載送罹患流感的朋友就醫，車子行經豐東路左轉南陽路時，疑因車速過快失控，撞上停在路邊的休旅車，所幸未造成人員傷亡。

19歲李姓男子表示，朋友身體很不舒服，一副快死掉的樣子，所以才心急要將朋友送到醫院里，當開到T字路口要左轉時，因轉不過去失控撞上路旁休旅車，自己當時車子速約70公里。

警方指出，初步判斷肇事原因為李男搶黃燈、行駛至路口未減速，林男則是將休旅車違規停於紅線處，除了有肇事責任外，還將吃上900元罰緩。

(中時 )