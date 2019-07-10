代表性的單品百褶裙、連衣裙、開襟羊毛衫和派克大衣都經過誇張的「澎脹」改造設計，但始終保持可穿性。（微風精品提供）

新生代女演員林映唯穿著MM6最新早秋系列，西裝連裙外套5萬3800元，細肩帶洋裝1萬6800元 。（微風精品提供）

MM6 6粗跟短靴(黑)，2萬2800元 。（微風精品提供）

MM6五背式帆布多特包，9780元 。（微風精品提供）

金屬鑰匙圈鍊子被改造成優雅的手環。MM6金屬鍊手環9380元。（微風精品提供）

格紋大衣拼接可拆卸的格紋百摺裙，可以合體或單穿。（微風精品提供）

經典日本包系列。（微風精品提供）

零錢包。（微風精品提供）

MM6 Maison Marginal將Studio Collection 2019秋冬新作於米蘭時裝周發表的場景，搬到微風南山專門店，純白棉被包覆店鋪，呼應著系列主題：膨脹、鬆軟、全白填充。代表性的單品百褶裙、連衣裙、開襟羊毛衫和派克大衣都有不同質料與觸感，但一致誇張的澎脹設計，宛如棉被穿上身，暗喻現代膨脹的個人主義，進而內化自省。

MM6 MAISON MARGIELA 2019 AVP早秋系列則聚焦在抽象概念與現代風格，以字母「M-A-R-G-I-E-L-A-6」為概念呈現在洋裝、連身褲或百褶裙上。服裝形式界線也變得模糊，格紋大衣拼接可拆卸的格紋百摺裙，無論合體或單穿都看得出不同風貌的俐落剪裁。

1997年問世以來，季季都出現的MM6 Maison Margiela經典日本包系列（Japanese Bag）也有新變化。以日本傳統摺紙工藝為靈感，設計出有摺紙樣式、不同尺寸的三角形狀包包。除了使用柔軟的人造皮草面料、亦有以黑色薄紗層層覆蓋MM6 LOGO、或是亮面漆皮的各式包款。

(中時 )