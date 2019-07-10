MM6 Maison Marginal將Studio Collection 2019秋冬新作於米蘭時裝周發表的場景，搬到微風南山專門店，純白棉被包覆店鋪，呼應著系列主題：膨脹、鬆軟、全白填充。代表性的單品百褶裙、連衣裙、開襟羊毛衫和派克大衣都有不同質料與觸感，但一致誇張的澎脹設計，宛如棉被穿上身，暗喻現代膨脹的個人主義，進而內化自省。
MM6 MAISON MARGIELA 2019 AVP早秋系列則聚焦在抽象概念與現代風格，以字母「M-A-R-G-I-E-L-A-6」為概念呈現在洋裝、連身褲或百褶裙上。服裝形式界線也變得模糊，格紋大衣拼接可拆卸的格紋百摺裙，無論合體或單穿都看得出不同風貌的俐落剪裁。
1997年問世以來，季季都出現的MM6 Maison Margiela經典日本包系列（Japanese Bag）也有新變化。以日本傳統摺紙工藝為靈感，設計出有摺紙樣式、不同尺寸的三角形狀包包。除了使用柔軟的人造皮草面料、亦有以黑色薄紗層層覆蓋MM6 LOGO、或是亮面漆皮的各式包款。
(中時 )
#MM6
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。