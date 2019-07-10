日超人氣聲優宮野真守上月24日來台辦粉絲見面會，並為《劇場版 歌之☆王子殿下♪真愛KINGDOM》電影上映站台，「聲優王子」大展親民之姿，還俏皮秀起台語，活動充滿感動笑淚。

宮野真守為「一之瀨時也」角色配音，令他印象最深的歌曲是〈BELIEVE☆MY VOICE〉，而對作品中的團體「ST☆RISH」演唱〈Ultra Blast〉一段最具印象，對台下粉絲嗨喊「I am ST☆RISH！我是 ST☆RISH！」、還模仿曲間「碰！碰！」火焰特效，逗笑全場。

現場驚喜播放團體眾聲優秘錄的問候影像，宮野真守表示：「成員們約10年前因作品相遇，是群無可取代的夥伴，盼未來全團能一起來台灣。」他現學現賣「檸檬酸」、「碳酸水」、「我好喜歡你」等國台語，嗨翻全場。

他聲音重現角色「為了與妳見面而來，我的公主」、「歐嗨呀呼！起床的時間到囉，喵！」等甜蜜台詞，卻臉紅直嚷「好害羞！」他大讚台灣粉絲「可愛又純真」，最後全場以「ST☆RISH」經典手勢大合照完美落幕。

(中時 )