圖為國民黨7/3日國政願景發表會。（中時報系資料照片）

除了前鴻海董事長郭台銘，高雄市長韓國瑜最近也在日本受矚目。國民黨本周正在進行總統初選民調，到底誰會出線，尚在未定之天。不過，駐日代表謝長廷透露，郭台銘的鴻海收購夏普公司，日本人知之甚詳，韓國瑜知名度自去年底以來，意外在日本也很高。

謝長廷今在臉書上表示，台灣的總統選舉，日本政界和媒體也很關心，本周國民黨初選，NHK也有報導，郭台銘的鴻海收購夏普在日本大家都知道，韓國瑜知名度自去年底以來，意外在日本也很高。謝長廷提到，有一次跟日本國會議員聚餐，中途他們説要介紹韓國瑜給他，他正在滿頭霧水，不久果然一位跟著月亮走的人進來，要求一起拍照。

不過，謝長廷指出，日本人了解的部分，都是大政策，例如跟中國(大陸)的距離、自由化等經濟及能源政策，較少觸及鴨霸、落跑或執行力等台灣媒體常出現的問題。？

民調支持度高低，也是日本人感興趣的問題，謝長廷常常被問到，他一貫回答是在特定政黨初選期間，該黨候選人民調都會偏高，要等九月政黨提名完畢，確定整合或分裂的狀態，那時跟最後結果比較接近。

選在國民黨初選民調的時間點，謝長廷隔洋發文也引發網友議論，「也太好笑了，介紹一個禿子給你認識」、「又開始酸葡萄啦。」、「美中介入，日本也來湊一腳，由你來代言嗎？！」、「倭日又想搞什麼陰謀？」、「日本人對台灣政治的細節，較不了解，很正常」。

(中時電子報)