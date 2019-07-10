一名來自大陸的黃姓科技公司董事長日前來台旅遊，前往台北車站參觀後搭計程車趕往下一個目的地，卻在下車時將行李忘在車上，黃某回到台北車站不知所措，只好就近向中正一分局忠西所求助，員警受理積極協助，查出行李已由司機載往新莊分局頭前派出所招領，安排黃某等人趕往領回行李，讓黃某對員警熱心協助非常感激。

黃姓陸籍旅客與妻小等人是在日前來台旅遊，由桃園機場搭乘捷運抵達台北車站參觀後，準備乘坐計程車前往下一個目的地，在忠孝西路隨機攔搭一部計程車，車行途中，妻子突然覺得時間太晚取消行程，便向計程車司機表明要下車，過後一段時間後才驚覺行李沒帶下車，一家三口急急忙忙趕回台北車站，不知該如何找回行李下，只好到中正一分局忠孝西路派出所求助。

忠西所警員徐嘉宏受理後，先問清黃某上、下車地點，另警員林庭緯隨即調閱周遭監視器畫面並比對過往的計程車，於臺北車站M4出口前發現黃民所搭乘的計程車，利用計程車駕駛人管理系統聯繫到該司機，司機表示已將行李送至新莊分局頭前派出所招領。徐員考慮黃某民一家人剛到台北，人生地不熟，於是協助代叫計程車，並告知司機頭前派出所地址。

黃某對於行李失而復得感到非常開心，對司機拾物不昧的精神表示訝異，並盛讚徐、林2員的熱心及友善，事後留下自己的名片及聯絡電話，表明自己為某科技公司董事長，希望之後有緣再能相遇，有機會請員警吃飯以表達謝意。

(中時 )