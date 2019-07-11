大坑粉紅情人橋，搭配夜間LED投射燈光，讓玻璃橋面熱鬧上演1場「燈光秀」。（張妍溱攝）

「實在太浪漫惹！」，台中市北屯區祥順東路1段與景賢路交叉路口，「大坑粉紅情人橋」，紛紅色的斜張橋身，到了夜晚迷人浪漫，搭配夜間LED投射燈光，讓玻璃橋面的反射倒影，形成1個大愛心，柔美氣氛，很適合情侶「放閃拍拍」，甜蜜百分百。

藍天白雲，粉紅色的斜張橋，特別顯得甜蜜感、吸睛，走在橋面上，頓時讓人少女心噴發，彷彿進入童話世界裡；夜間多色燈光照影下與橋的結合，讓玻璃橋面熱鬧上演1場「燈光秀」粉紅色的色調，讓人覺得柔柔、暖暖的感覺，尤其情侶來到這兒，感情更顯浪漫升溫。

「夜間像橫躺的大豎琴！」不只走在橋面精彩，從橋外的道路遠眺，「大坑粉紅情人橋」斜張的橋身，在夜間燈光投射下，像極1把橫躺的豎琴，1根根琴弦，閃閃發亮，夜拍的風格更顯獨特。民眾可以從斜張橋不同的角度，去拍攝出各種不同的效果。

秘境搖身為熱門拍照打卡地點，不只情侶愛「拍拍」，連新人拍婚紗都來取景，留下浪漫永恆的回憶；「大坑粉紅情人橋」也成功帶動附近商機，有便利商店門設置「粉紅盪鞦韆」，附近店家也用「粉紅色」裝潢，和粉紅情人橋相互呼應，很多民眾前往朝聖。

(中時 )