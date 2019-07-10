嘉藝點文創聚落裡頭只有2塊觀光導覽圖，沿途都沒設置指示標誌，觀光客經過此地時不會留意駐足。（張毓翎攝）

嘉義縣政府打造的「嘉藝點文創聚落」於年初盛大開張，不過，近日有店家抱怨，遊客經過時沒指示標誌，周邊環境設施也尚未準備完善，除了每月1次的市集外，平時人潮不多。嘉義縣政府文化觀光局回應，已有規畫設置標示牌，未來也會舉辦親子、藝文活動帶動人潮。

嘉藝點文創聚落為嘉義縣第1個文創聚落，位在東石高中旁，早期為日治時期警察及教師宿舍，經改建後，媒合新創工作者，打造屬於在地文創的區域網絡。

嘉義縣文化觀光局從去年9月開始受理業者進駐，已7間店進入，目前有5間正式營業。近日有業者反映，周圍雜草亂生沒人除、停車動線未規畫，連公廁都沒標示牌，開業後除了固定顧客，幾乎沒新客源。

由於只有2塊觀光導覽圖豎立附近停車場和舊校長宿舍旁，沿途都沒設置指示標誌，許多外地人經過此根本不曉得，更不會駐足參觀。業者表示，此地點隱密不好找，遊客逛市集才會發現文創聚落。

從去年8月，每月第3個周6都有文創市集，但今年5月縣府辦完最後1場，因經費和人力不足無續辦，計畫再找承辦商接手。業者說，市集有成功帶來人潮，但其他時候遊客不多，平常日更少，希望縣府能在網路多做宣傳，帶動商機。

對此文觀局表示，已經有規畫在路燈、電纜旁設置指示牌，且預計8月會舉辦街頭藝人甄選比賽等活動，加上其餘宿舍整修好，未來將增加2至3個店進駐，吸引更多客群。

(中時 )