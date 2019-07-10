梧棲漁港去年捕獲52萬尾烏魚，創下20年來新高紀錄，帶來豐碩烏金。（陳淑娥攝）

台中區漁會10日舉行漁民節表揚大會，共85位漁民及優良員工獲表揚，總幹事趙朝森表示，去年全台共計捕獲約70多萬尾烏魚，梧棲漁港即達52萬尾占大宗，同時也創下20年來新高紀錄，台中市長盧秀燕則替漁民們感到高興。

盧秀燕指出，今年針對松柏、五甲、塭寮、麗水等二類漁港，市府補助1500萬元進行疏浚工程及港區設施改善，另也編列9000萬元在松柏漁港新建魚貨多功能拍賣市場等設施，未來將打造「北松柏、南梧棲」，可望滿足漁民作業需求。

趙朝森表示，去年全台烏魚捕獲量70多萬尾，梧棲漁港高達52萬尾占最大宗，同時創下該漁港20年來捕獲的最高紀錄。而漁民節表揚大會共有85人獲獎，包括80位模範漁民、5位漁會優秀員工，盧秀燕替辛苦的漁民們感到高興，表示台中今年風調雨順、國泰民安。

農業局海資所指出，由於去年烏魚大豐收，漁會配合市府輔導烏魚加工推廣計畫，將保存期短及價格低落「烏魚殼」，開發新品「梧棲野生烏魚鬆」行銷，幫助漁民將貨賣出去、錢賺進來。

(中時 )