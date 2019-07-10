品冠為宣傳新專輯《幸福指南編輯部》再出擊，繼上回「幸福快遞」扮成飲料外送員，這次化身「司機大哥」，由經紀人以「品冠MV現場探班直擊」為由，邀歌迷坐車前往現場，而開車的司機正是品冠！為了區隔斯文形象，品冠事前化上鬍渣特效妝並刷上白髮劑，連招牌眼鏡也換成墨鏡，且自備毛巾裹在肚子上偽裝成大肚男，歌迷事後發現不但驚喜、尖叫，還忘情捶打品冠7次！

品冠化鬍渣妝還將毛巾塞在衣服裡偽裝成大肚男。（海蝶提供）

十分入戲的品冠，還刻意用怪裡怪氣的台語腔講話、巧扮台客，果然歌迷上車後沒發現破綻，工作人員故意問大家心目中的品冠是什麼樣子？歌迷異口同聲說：「檯面上跟檯面下會不太一樣，檯面上有點白馬王子形象，檯面下其實滿搞笑的！」聊起會不會唱品冠的新歌？沒想到歌迷開玩笑偷虧：「現在可能跟他差不多，歌詞已經背不太起來！」

品冠化鬍渣妝還將毛巾塞在衣服裡偽裝成大肚男。（海蝶提供）

成功騙倒歌迷後，品冠玩心大發，算準了兒子Jayden下課時間，他串通老婆依樣畫葫蘆開車接兒子下課，Jayden在後座哼起〈珍珠奶茶〉時，品冠見機不可失，加入跟唱行列，「熟悉」聲音讓Jayden一臉疑惑，最後品冠忍不住將車停路邊，轉頭問兒子：「你覺得我是誰？你覺得我是誰？我是你老爸啊。」

(中時 )