有「年輕版湯姆哈迪」美譽的以色列鮮肉男星湯姆梅西耶（Tom Mercier），首次主演電影《出走巴黎》就尺度大開，不僅大露性感身材，更挑戰4點全露！

梅西耶（右2）遇到的這對貴人情侶，男的傾心他的不凡背景，女的卻酷愛他的健美肉體。（海鵬提供）

湯姆梅西耶大膽演出，為凸顯片中的猶太裔身分，不時得讓巨鵰維持在「微勃」狀態，以呈現他雖想改當法國人，卻難脫以色列的「標記」（猶太男子有割包皮傳統）的尷尬處境。

梅西耶從小學習柔道及現代舞，練就一身健美身材。（海鵬提供）

出生以、法混血家庭的梅西耶，從小學習柔道及現代舞，練就一身健美身材，更因熟悉兩國文化，被導演那達夫拉匹（Nadav Lapid）視為《出走巴黎》男主角最完美人選。首登大銀幕，梅西耶就被導演要求全裸演出，他毫不扭捏的演出助勢電影勇擒柏林影展最佳影片金熊獎。

劇情描述一名渴望入籍法國的以色列帥男約亞夫，前往巴黎尋夢卻慘遭洗劫。當他幸運獲得一對富有情侶艾米勒（昆汀杜馬爾 Quentin Dolmaire 飾）與卡洛琳（露易絲謝維洛特 Louise Chevillotte 飾）相助時，三人卻意外發展出微妙的三角戀情。電影7月26日在台上映。

(中時 )