長榮空服員罷工落幕，今起恢復正常上班，長榮航空董事長林寶水稍早之前發出給員工的公開信，形容這場罷工猶如一場風暴，但「風暴過後才是挑戰的開始」，沈澱之後，希望能一起重新爭取旅客的信任，讓公司更加茁壯。

林寶水公開信全文如下：

各位同仁：

桃園市空服員職業工會對本公司發動的罷工行動，終於在昨天劃下句點，在這裡我要和所有同仁說，大家辛苦了！這二十天來的紛擾對長榮航空來說，猶如一場風暴，留下了滿目瘡痍，但是風暴過後才是挑戰的開始，我們重建家園的腳步一刻也不能停，大家應該要放下彼此的歧見，互相尊重諒解，才能迎接下一個曙光的來臨。

這次的罷工，讓我們大家都上了一堂寶貴的課，但這其中尚有許多未完成的課題，需要大家用智慧和包容來解決，諸如：旅客的信任、商譽的損失、裂痕的彌平、獲利的衰退…等等，在在都考驗著大家的毅力與耐力，但是我相信長榮人的DNA，是不會畏懼任何挑戰的。

航空業對飛安的要求遠高於一切，每個環節都至關重要，因此嚴謹的管理有其必要，但絕對兼顧法理情，同仁有任何更好的建議，公司亦會考慮採納。同時，公司一向視員工為最重要的資產，相信資深的員工都知道，公司成立30年來，即使虧損多年，每年皆有發給同仁年終獎金，薪資福利在國內企業中也是名列前茅。

正因兼顧了嚴謹的飛安管理，以及秉持著與員工共享的精神，長榮航空在全體員工齊心努力、將士用命之下，做出了讓大家感到光榮的成績，更屢次獲得國際上高度的肯定，這樣努力的員工與企業，在這次勞資爭議的過程中卻屢次被外部工會抹黑，實讓人感到不捨。

這次當我看到自始至終堅守崗位的空、地勤同仁展現守護公司的決心，真的非常感動，在此要和你們致上最深的謝意，沒有你們，公司無法撐過這場風暴；也要感謝曾參與罷工但中途返回崗位的空服組員，希望未來繼續和大家一起努力；而全程參加罷工的組員，在沈澱之後，希望我們能一起重新爭取旅客的信任，讓公司更加茁壯。

罷工才剛結束，重建之路正要開始，就聽到令人憂心的霸凌事件不斷傳出，對此本人要向全體同仁宣示反霸凌的決心，若日後受到職務較高的員工或同儕用各種方式讓你感到害怕及不安，請勇於向公司尋求協助，公司會保護每位同仁在職場上免於恐懼，建立更友善的勞動環境。

此時此刻，公司和所有同仁都需要療傷止痛，期待復原之後，所有同仁能與公司共同努力，再次贏回各界的信賴，讓長榮航空能夠永續經營，再創高峰。

董事長 林寶水

2019年7月10日

(中時 )