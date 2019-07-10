國民黨初選最新民調！ 韓國瑜皆大勝郭台銘

國民黨內2020初選民調周一啟動後，參選人郭台銘告急頻頻批評黨中央，今天又喊話「國民黨醒醒吧，國民黨的中央委員們醒醒吧」，指民調如果再這樣搞下去，就等著被民進黨「殲殺得完全沒有了。」對此，國民黨中常委姚江臨表示，中常委當初修正初選辦法，讓郭合乎參選資格，不然郭是沒有參選資格的。

據《中評社》報導，姚江臨指出，國民黨當然需要團結勝選，現在初選雖然選情激烈，但是參選人都是大人了，不要口無遮攔的對外講些不團結的話，大家都說2020年選戰要贏，初選階段一定要合作，不然裂痕加大，選後狀況更加堪慮。

對此郭台銘批「國民黨醒醒吧，國民黨的中央委員們醒醒吧，你們的命運還剩多久？如果再這樣搞下去，就等著被民進黨殲滅，怎麼面對孫中山締造國民黨一百多年的歷史。」

姚江臨反駁「中常委歷史罪人」 說法，指當初為了讓所有人參加初選，中常委兢兢業業修正初選辦法，讓郭合乎參選資格，不然郭是沒有參選資格的，如果這樣是歷史罪人，也太不公平了。

姚江臨表示，如果參加初選者不顧團結的話，一定會輸，不能說支持誰就是團結，不支持誰就是不團結，更不能說不支持你的支持者就是義和團，支持你的人就是義勇軍。

(中時電子報)