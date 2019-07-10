高雄市長韓國瑜傍晚開直播和大家談談台灣毒品嚴重性，強調向毒品宣戰，不會裁撤毒品防制局，若再不重視且全面反毒，台灣將亡國；另話鋒一轉提到香蕉煎餅店一事，企盼韓粉能夠理性，尊重不同的政治立場，千萬不要有衝突和吵架，希望大家都能維護台灣和諧，一起愛護台灣，讓台灣越來越美好。

韓國瑜指出，現今社會要全民展開反毒，毒品實在太可怕了，變造成牙籤、郵票或泡麵等新奇樣子，來吸引青少年，尤其現在又正值暑假期間，若不再重視，毒品千家萬戶這樣滲透下去，台灣將成為毒品王國，進一步還可能變成滅亡的亡。

韓國瑜說，台灣的毒品已經從校區與社區蔓延，走向各個年齡層，不過這個問題卻被提出得太少；因此他提出「三區合一」的政策，警區、校區、社區配合在一起，讓校園中的校長、老師不孤單，因為警區就在旁邊。韓也在直播中強調毒防局的重要性，因為各種反毒的宣導，就是高市府防治毒品的強烈表態，這非常重要。

韓最後也提到有關最近高雄煎餅店，將原價70元的香蕉煎餅打出活動，限定韓粉需花1000元購買一事；他呼籲大家不要讓情緒蔓延，除了拿錢、惡意攻擊的1450外，希望大家都能維護台灣和諧，一起愛護台灣，讓台灣越來越美好。

(中時 )