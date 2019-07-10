中一名韓國籍女旅客日前搭高鐵到台中站，下車後發現手機忘了帶，被一名印尼籍旅客拾走，韓女因雙方語言不通，只好在稍晚回到台北後，就近向中正一分局忠西所求助，員警受理聯絡上拾獲的印尼遊客後，還請對方將手機交到附近的彰化縣警員林分局員林派出所，再請員林所員警將手機送往高鐵台中站，再由韓女自行前往領回，完成一項特殊招領任務。

這名韓籍旅客SIM女士，是在日前搭車到台中高鐵站，下車後發現手機遺失，經撥打自己的手機，是一名外籍男子接聽，由於語言不通，韓女無法與對方溝通取回手機，只好稍晚回到台北，到忠西所報案求助，員警張伊君受理後代為撥打手機號碼聯繫，但撥打數十通電話，都無人接聽。

張員本著服務的精神繼續撥打，所幸最後拾獲手機的印尼籍男子接通電話，但因中文不好，無法清楚理解張員意思，因此張員用簡易中文，請印尼男子將手機送至最近派出所，並請受理員警與張員聯絡，結果印尼男子將手機送到彰化縣警局員林分局員林派出所，員林所受理員警便回撥電話給韓女，由張員代為回答聯繫，請員林所員警協助將手機送至高鐵台中站服務處，韓女隔日搭車至台中高鐵站領回手機後，對協助員警不斷致謝。

(中時 )