館長陳之漢再度和藝人吳宗憲對上，表面上道歉，說自己不該批評吳宗憲，卻又話鋒一轉表示就算要批評，也要等做到比吳宗憲還大咖的主持人才行，但他諷刺地說：「我又不是跪著賺錢，我怎麼做得到呢？」，此外他還自稱自己什麼東西都賣，但就是不賣國。擺明了就是在嗆吳宗憲，但這番話稍微思考一下後，就會發現一個奇妙之處：身為一個從沒擔任過公職的藝人，吳宗憲到底要拿甚麼賣國？

館長與吳宗憲槓上起因是館長辦完623反紅媒遊行後，開嗆沒有任何一個知名藝人敢參加，並點名吳宗憲。吳宗憲自然不甘心沒事挨罵，隨即回嗆。在國內，包括館長，有許多民眾乃至於政治人物，動輒喜歡控訴別人賣國、賣台，許多民眾也習以為常，但我們冷靜下來思考一下，就會發現一個很奇怪的點：一群無法指揮軍隊、警察、情報單位，也沒有辦法接觸到國家機密的小老百姓，到底是要拿甚麼來賣國？

以吳宗憲來說，他很有名，也比一般人有錢的多，但他要拿甚麼賣國？不能指揮軍隊的他要怎麼當現代吳三桂？不說軍隊，身為一個藝人的他，又拿得出甚麼涉及國家機密的情報來出賣國家呢？如果他曾經自稱是中國人就叫做賣國，那館長6月15日在自己的直播中也親口表示「我們是中國人」，所以館長也賣國了？

如果去大陸做生意就叫做「跪著賺錢」、賣國的話，那與館長共同舉辦623反紅媒遊行的時代力量立委黃國昌，他的丈人也去大陸做生意，是否也算「跪著賺錢」、賣國？

還是說只要不參與辦623反紅媒遊行就是賣國？那扣掉當天參加的幾萬人，全國剩下2300萬民眾通通成了賣國賊。

賣國、賣台這些詞，被講到爛，但想想根本是毫無討論必要的假議題，如果一個藝人就可以有本事賣國，莫非我們真正的總統其實不是蔡英文，吳宗憲才是地下總統？然後軍隊調度、情報掌握通通經由吳宗憲之手？那館長去年12月8日幹嘛還在臉書發文，表示若柯文哲選總統一定全力支持？反正表面上誰當選總統都不重要，都是個擺設，吳宗憲才是掌控實權能夠賣國的人。

(中時 )