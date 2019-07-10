派偉俊與俏皮的動物公仔合照。（寬宏藝術提供）

派偉俊10日欣賞「動物也瘋狂 朝隈俊男 Animal Life」特展，剛滿20歲的他即將成為大學新生，受訪時透露曾在學校收過情書，但這幾年都是早上上學、晚上進公司，沒時間也沒遇到不錯的對象，至今還沒交過女朋友；至於喜歡的類型？他害羞表示希望像歐陽娜娜，有氣質又好相處的感覺。

適逢暑假期間人潮眾多，派偉俊現身引起騷動，特展上有超過30隻動物大公仔，看到可愛動物配上認真的功夫招式與表情，派偉俊直呼：「天啊！也太反差萌了！」他表示自己也是反差很大的人，「其實我很喜歡EDM音樂，偶爾會受朋友邀約去夜店當客座DJ，我還滿能享受在電子音樂的世界裡，以往我的作品都是比較俏皮可愛的風格，說不定之後有機會出電音專輯。」

逛到瑜伽區時，派偉俊擺出標準的瑜珈姿勢，令人好奇他是否也練瑜伽？他笑說：「其實，我最近都有在鍛鍊身體，前陣子籃球比賽有來邀約，參加之後意外開啟我的運動習慣，剛好趁著畢業假期鍛鍊一下，讓身體肌肉在更精實一些。」

(中時 )