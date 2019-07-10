行政院人事行政總處今天召開「軍公教待遇審議委員會」，但未做成決定，僅是將正反意見呈報給行政院長核定。對此，全國教師工會總聯合會表示遺憾，並請行政院長蘇貞昌了解，調薪是軍公教家庭的基本民生問題，不是政府給予的恩賜。

全教總表示，軍公教的薪水自民國101年至今，僅在107年調薪3％，但這7年來，GDP(個人)成長19.58％，國內受雇者平均薪資增加14.96％，重要民生物價指數增加了14.46％，均遠遠超過軍公教薪水的漲幅。

全教總說，軍公教的調薪只是在於避免讓購買能力繼續下降，避免生活品質繼續惡化，是很基本的民生問題，跟增加收入完全沾不上邊。所以，此時的調薪不是恩賜，而是維持生活的權利。

全教總認為，現行軍公教調薪由一個不具代表性的委員會作審議，而最後是否要調？幅度多少？完全由行政院長一人決定，這是標準的黑箱作業，無法讓廣大的軍公教族群信服。

全教總再次強調，從101年至今，軍公教的調薪遠遠落後於經濟成長、受雇者平均薪資、重要民生物資漲幅，已經造成購買能力下降、生活品質惡化的民生問題。

(中時 )