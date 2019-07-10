梅根福克斯在電影《隱形情人》中不吝展現姣好身材。（威視提供）

梅根福克斯（左）與與「拉斐爾」亞倫瑞奇森三度合作。（威視提供）

電影《隱形情人》由性感女神梅根福克斯（Megan Fox）、《忍者龜：變種時代》的亞倫瑞奇森（Alan Ritchson）主演。曾被選為百大性感美女第一名的梅根，繼《忍者龜》系列電影後三度與「拉斐爾」亞倫瑞奇森合作，兩人飾演一對好萊塢名人情侶，梅根在片中電力十足，身穿半透視亮片深V洋裝，大秀性感C罩杯「水滴奶」，一場為求復合而撒嬌替男主角擦汗的耍賤演出，讓亞倫瑞奇森驚訝的說：「從沒看過梅根這一面，真的讓我嚇了一跳！」

這次與忍者龜「拉斐爾」亞倫瑞奇森再續前緣，對此梅根開心的說：「這是我們的第三次合作，很興奮能和我最好的朋友亞倫再一起演戲，我們默契好得沒話說，拍攝時玩得非常愉快！」兩人這次飾演一對好萊塢名人情侶，因男主角亞倫落魄而導致分手，梅根一句：「我不跟失敗者交往！」隨後看到男主角東山再起後便要求復合，玩弄男人感情的心機必取模樣，讓網友恨得牙癢癢：「真是名副其實的紅茶婊！」

電影敘述從小只受到媽媽疼愛的女孩荷莉（奧莉薇亞瑟比 飾），在母親去世後，竟被眾人遺忘、完全隱形在世上。因為無人可見，荷莉從事偷拍爆料的工作無往不利，每張照片都是頭條新聞。原是明星綜合格鬥拳手的薛恩（亞倫瑞奇森 飾）也因為荷莉的偷拍照而名譽掃地、落魄成為夜店保全，還失去了心愛的女友茱莉安娜（梅根福克斯 飾）。然而，荷莉卻在一次的偷拍過程中被薛恩「目睹」了，讓她重新燃起了被世人所看見的希望，為什麼只有薛恩看得到她？薛恩是否就是讓她不再隱形於人世的關鍵人物？電影將於7月12日在台上映。

(中時 )