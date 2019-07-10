彰化縣政府爭取4座前瞻停車場的土地面積和經費，地方自籌款部分，已經達成縣府和公所各自分攤2／3、1／3的共識。（吳敏菁翻攝）

彰化縣去年爭取前瞻補助，彰化市、員林市共興蓋5座立體停車場，卻衍生縣府和公所分帳風波，幾經協調，迫切亟需的考量下，彰化市延平公園、後火車站地下停車場與彰化市合作金庫大樓旁商業用地、員林崇實高工旁公園全都「起死回生」要蓋了，計畫投入13.4億元。

去年中央核定彰縣府提報5座停車場計畫，其中位在彰化縣農會對面空地預定作為永樂停車場，屬國有財產局用地，彰化縣警局早已提撥要蓋刑事辦公大樓了，計畫最先被剔除。

由於前瞻停車場，地方自籌款高達55％，縣府和公所一度為了怎麼分帳陷入僵局，眼見永樂停車場飛了，掀起熱烈議論，「停車的需求迫切，豈能再錯過？」「用得都是人民納稅錢，該仔細考量是需不需要，而非去分縣府和公所」。

情勢緊迫，縣府和公所也加緊協調，上個月已經先確定延平公園和彰化市後火車站地下停車場一定要蓋，自籌款部分，縣府負擔2／3、公所1／3。

彰化市公所和合作金庫大樓間的公一停車場，因增闢長安街延伸道路，再蓋停車塔顯得腹地狹小，而員林市崇實高工旁公園原計畫採平面節省經費，原要暫停，最後也再民意高漲聲浪下，評估政策不宜再轉彎，縣府和公所也同意各自負擔2／3、1／3，都要蓋立體停車場了。

彰化市公一停車場屬於商業用地，地方代表會和公所研擬結合商場設計，縣府表示

，4座停車場興建前和後，汽機車停車格從146至1170位，總經費13.4億元，規劃標即將上網，預計半年後設計和工程標也發包，兩年半內讓立體停車場落成。

(中時 )