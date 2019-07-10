李玟今出席活動獲贈熊大娃娃。（羅永銘攝）

李玟（CoCo）10日出席LINE MUSIC上線記者會，日前剛結束小巨蛋演唱會的她，當時透露左腳天生缺陷、沒力，不僅跳舞，連走路都會痛，關心她近期是否打算開刀治療？她坦言內心有陰影：「那是童年恐懼的回憶，我1、2歲時就開過刀，都沒成功，當時做完手術後一個人在醫院，我心裡很害怕，怕再動手術會不會不能走路、不能跳舞了。」

想起童年不好的手術經驗，她含淚哽咽說：「所以我現在暫時不想再做手術，不去想這件事，我試著每一天更愛自己的生活、做好每件事情。」正面看待左腿的疼痛，下半年繼續完成巡演。

她日前和老公Bruce到馬爾地夫度假，今出席活動膚色明顯曬黑不少，被主持人黃子佼笑虧跟LINE裡的角色「熊大」一樣黑；度假期間，CoCo身心放鬆不忌口、大嗑甜點美食，且浮潛時她驚見三隻鯊魚，嚇得忙問飯店工作人員鯊魚會不會咬人，對方回她不會，「但應該是騙人的，會咬也不會告訴你」，可惜鯊魚每次出現她都來不及叫老公看，被老公笑稱她在幻想。

(中時 )