一手推動5566走紅的王牌經紀人孫德榮日前丟出震撼彈，痛批當年和亞洲舞王羅志祥（小豬）合作時，遭對方誣陷性騷擾，認為這是毀滅他人格的指控，要求小豬公開道歉。今(10日)媒體報導，孫德榮受訪時又進一步爆料，坦言當年為塑造小豬有愛心的形象，曾做出做公益的假新聞，「他其實沒那麼好」。

孫德榮本月6日現身演講時，談到2000年時和「羅密歐」爆發合約糾紛事件，他指出，至今仍無法釋懷的是，羅志祥當時控訴他性騷擾，「我沒有做就是沒有做」，怒氣嗆小豬不該用這種抹黑攻擊他，「以他媽媽如此彪悍，如果我真的有做，可能死了100次了吧！」

孫德榮直言，這件事是他人生最大的汙點，更豁出去說2008年和小豬的擁抱和解其實是假的。據《聯合新聞網》報導，孫德榮又坦言，當年為了塑造小豬善良形象，他曾請公司撥款，再用藝人名義捐款，此事至今讓孫德榮仍十分內疚，覺得欺騙了小豬粉絲，他會將重提是希望羅志祥能回應致歉，如果小豬不回應，他會在年底出版的新書寫出所知所聞，若回應了他願意放過對方，但羅志祥公司低調表示不會再回應。

(中時電子報)