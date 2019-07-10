俄軍多年來積極研究建造新一代核動力航母

俄羅斯海軍總司令在國際海軍沙龍新聞會上宣布，俄羅斯現役的唯一航空母艦庫茲涅佐夫海軍元帥號(Admiral Kuznetsov)完成現代化改造之後，俄海軍將開始準備建造新的核動力航母。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，俄海軍總司令尼古拉．葉夫梅諾夫(Nikolai Yevmenov)海軍上將在聖彼德堡國際海軍沙龍期間舉行的新聞發佈會上說：「核動力航母當然會有，但不會在近期出現。」在庫茲涅佐夫海軍元帥號航母現代化改造後將為俄海軍建造核動力航母，但建造進程不會很快開始。

與此同時，俄聯合造船集團公司(USC)總裁拉赫曼諾夫(Alexei Rakhmanov)指出，俄羅斯擁有建造類似航母的所有生產能力。

他早先曾表示，俄海軍唯一一艘航母「庫茲涅佐夫海軍元帥」號預訂於2021年完成維修和改造工程，也可能會稍晚2~4個月。

俄官方《塔斯社》(TASS)曾報導，俄海軍表示要在2030年底完成核動力航母建造工作，建造航母的合同可能在2025年末簽署。首艘的核動力航空母艦排水量約為7萬噸，但工程的估計費用，以及航母建造的時間尚無法得知。

俄羅斯的聯合造船公司（USC）表示，目前尚未收到俄羅斯國防部給予任何確定的核動力航母設計規格。公司一直未停止設計包括航空母艦在內的各種先進船舶的方案，如果收到俄國防部的訂單，該公司就會開始執行。

(中時電子報)