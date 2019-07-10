彰化縣政府在彰化西南角成立第三間「原斗職探中心」，提供南彰地區莘莘學子更多職業探索的機會，10日上午在原斗國中小舉行啟用典禮。（吳敏菁攝）

職技孩子出頭天！原斗國中校長王心怡表示，幾年技藝班的培育之下，很多孩子未滿20歲已存下一桶金；二林中科正在招商，彰化縣政府10日在原斗國中成立間「原斗職探中心」，提供西南角學子更多職業探索機會，以「電機電子」與「土木建築」實作體驗為主軸。

彰化縣長王惠美表示，12年國教「適性發展」目標下，縣府第一間「彰安職探中心」、第二間「大同職探中心」後，再向教育部國教署爭取450萬元經費，縣府自籌145萬元，在彰化西南角成立第三間「原斗職探中心」。

王惠美表示，前兩間職探中心至今開設超過300場次課程及相關活動，參與師生、家長超過1萬多人次，如今延伸到彰化西南角，希望各區域學生都能就近參加職業試探的課程，職探中心開設的電機電子、建築方面等相關課程，未來二林中科與二林精密機械產業園區正需要更多的建築及高科技的人才投入。

二林鎮長蔡詩傑表示，二林中科正如火如荼在招商，期望原斗職探中心也能開設機械方面的課程，讓在地人才在地使用，提升在地的就業機會。

原斗國中小校長王心怡也指出，在技藝班的培育之下，孩子們能結合對職業的認識與所學，特色課程為偏鄉學子創造升學與就業的機會。提供西南角學子更多職業探索機會，以「電機電子」與「土木建築」實作體驗為主軸。

彰化縣長王惠美表示，12年國教「適性發展」目標下，縣府第一間「彰安職探中心」、第二間「大同職探中心」後，再向教育部國教署爭取450萬元經費，縣府自籌145萬元，在彰化西南角成立第三間「原斗職探中心」。

王惠美表示，前兩間職探中心至今開設超過300場次課程及相關活動，參與師生、家長超過1萬多人次，如今延伸到彰化西南角，希望各區域學生都能就近參加職業試探的課程，職探中心開設的電機電子、建築方面等相關課程，未來二林中科與二林精密機械產業園區正需要更多的建築及高科技的人才投入。

二林鎮長蔡詩傑表示，二林中科正如火如荼在招商，期望原斗職探中心也能開設機械方面的課程，讓在地人才在地使用，提升在地的就業機會。

原斗國中小校長王心怡也指出，在技藝班的培育之下，孩子們能結合對職業的認識與所學，特色課程為偏鄉學子創造升學與就業的機會。

(中時 )