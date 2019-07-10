張立昂強忍身體不適完成拍攝。（小林眼鏡提供）

張立昂近日忙籌備新專輯，日前抽空為小林眼鏡拍攝最新代言廣告，他穿著紅色無袖戰袍，露出結實的雙臂，以太鼓達人之姿震撼登場，精準詮釋打太鼓的力與美，完全看不出來他拍攝當天其實得了嚴重流感！而且張立昂不顧長時間練習打鼓的疼痛，即便手部已破皮並起了水泡，依然咬牙忍痛拍完，打鼓的力道絲毫沒有因為他的身體不適而減輕。

為了詮釋太鼓達人，張立昂開拍前參考許多現代表演藝術的版本，透過影片揣摩太鼓達人的演奏方式、姿勢和神韻。至於有沒有在開拍前先去鍛鍊手臂肌肉？張立昂笑說：「我手臂肌肉還算可以，沒有特別訓練，維持一般運動量就OK了。」拍攝當天，張立昂不慎患了嚴重流感，身體處於不舒服的狀態，但他為了詮釋不同的太鼓演奏方式，不停來回變換鼓棒的握法及動作，過程中，手掌的一塊皮竟被鼓棒摩掉，隨後起了一大塊面積的水泡，但張立昂忍著手部疼痛，咬牙揮棒把廣告拍完！

他表示：「我的手現在已經完全復原，沒有影響到任何外觀，小傷而已，沒事！」若為自己的打太鼓初體驗評分，張立昂會給自己打80分，「我覺得還不錯，這次體驗比想像中好玩，而且很有成就感！謝謝小林的團隊，謝謝所有辛苦的工作人員，這是很開心的一次經驗」。

(中時 )