長榮航空空服員罷工落幕，爭議持續延燒。針對加料以及「特殊餐」的疑慮，長榮航空強調，無論空勤組員或是旅客的餐點，都經過嚴密的食安檢查，也留有樣品備查，每個艙等都有專屬空服員負責點餐及熱餐，權責區分清楚，若有異常立即可以追溯源頭，以確保餐飲安全。

長榮表示，每一趟航程，飛行員與空服員都是同一個團隊，彼此之間也會互相信任與尊重，飛行員於機上用餐，空服員會視飛行員的個人習慣或考量，決定是否替飛行員移除餐點蓋子及錫箔等，避免餐點異常發生的可能性。

對於朱姓機長煽動空服員提供「Special Meal」給不支持罷工的人，及郭姓空服員於罷工後在臉書及Line群組中，提及在機長食物中「加料」之情事。長榮表示，這已對公司長年形塑維護的飛航安全與服務品質形象遭到質疑與破壞，在經過調查程序後，若查證屬實，會立即做出相關懲處。

另一點引發討論的，是外傳罷工空服員為了報復中途回公司執勤的空服員，可能會在機艙門動手腳，針對此事，長榮航空鄭重表示絕無可能，而且會加強對空服員宣導。

根據長榮航空現行客艙標準作業程序，機艙開關門會經過三次確認，起飛時機艙門由地勤關閉後，分別是由事務長及負責該艙門的空服員在起飛前做雙重檢查，以確認機艙門的安全狀態，另外事務長可隨時藉由「客艙艙門狀態顯示器」來確認艙門處於正確狀況，降落時亦為同樣標準。因此長榮航空機艙的開關門作業已有嚴謹的標準程序，並有多重的人為疏失防範機制，旅客絕對可以放心。

長榮航空表示，罷工事件以來，因為空服員職業工會少數幹部以及支持者偏激言行，相關行為已經造成旅客對於飛安產生諸多疑慮，長榮航空正視此嚴肅問題，將加強相關預防措施，確保每一個航班、每一位旅客的飛行安全。

至於郭姓空服員所稱「80（霸凌）列車，已啟程」，長榮航空重申反霸凌的決心，已全面檢視既有機制，將會儘速建立一套更完善的防止職場霸凌的系統，以保護全體員工，有免於恐懼的自由。

(中時 )