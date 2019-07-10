高雄市長韓國瑜上月在花蓮舉行造勢活動，大打交通政策承諾，其中停擺20餘年的「國道6號」延伸議題再次受到重視，花蓮縣長徐榛蔚今接受廣播節目專訪時重申，花蓮是天災複合區，飽受地震、颱風威脅，對外交通不只是經濟、觀光提升，更重要是提升花蓮救災自救的能量。

徐榛蔚指出，自己從立委轉換到縣長，從監督、建議權轉換到政策執行者，責任更重、壓力更大，今年4月18日花蓮再次發生大地震，是她上任縣長壓力最大的一天，甚至一夜未眠，就是在為花蓮祈禱，也更篤定花蓮必須突破交通困境。

「建設是抵抗天災宿命的方法」徐榛蔚相信，花蓮的對外交通困境，環島高速路網、國道6號延伸、蘇花改2期一定要做，尤其國道6號，過去工法或許無法支援，但經過20多年，世界各國高難度隧道、橋樑建設都蓋好了，交通部應能廣招各國學者來討論，相信只要想做、願意執行，什麼都不是困難。

對外交通困境無法立即解決，徐榛蔚說，對內提升自救能量便是另一項降低天災損失的重點，除了現有硬體設施提升、人力補齊，也獲得中央經費支援，今年將興建東台灣特搜基地、災防館，宜花東搜救人員不用舟車勞頓到外縣市受訓，民眾也能在防災館學習自救SOP，提升縣民自救能力，通暢聯外道路提供後勤救援協助，才能有效降低天災損失。

(中時 )