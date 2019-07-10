新北市立黃金博物館於今（10）日‪上午11時‬在金瓜石信仰中心勸濟堂香客大樓2樓舉辦「金瓜石社區參與式預算提案說明會」，今年共收到3則提案，提案人到場向鄉親們解說計畫內容，3案以不同的方式推廣在地文化為主，精彩具創意，展現鄉親對在地事務的關懷與期待。

張傳益先生2018年透過參與式預算將社區閒置空間整理成金瓜石文化館，今年度提出「金瓜石文化館再利用開放參觀計畫」，希望能善用文化館內陳列的礦山文物、歷史建物模型、在地藝術家畫作、書籍等，規畫每周五、六、日開放民眾參觀，讓來金瓜石旅行的遊客透過文化館深度了解在地人文風采之美。

吳麗君女士則提出「水金九在地文化走讀計畫」，預計邀請在地耆老規畫安排水金九地區的文化走讀1日小旅行，除了引導遊客探訪在地文化，讓社區耆老多一個發揮專長的機會，也能將在地知識傳遞給下一代。

金瓜石勸濟堂提出「金瓜石勸濟堂108年關公節活動計畫」，金瓜石關公節是勸濟堂年度盛事，為傳承相關民俗傳統文化，將於‪25 日至28日‬舉辦相關活動，內容包括祈龜，團拜及晚會表演等節目，邀請鄉親及信眾一同來參拜祈福，同時攝影、照相紀錄活動盛況，研討分享，期不斷創新及發展傳統民間習俗。

黃金博物館表示，自2016年起在金瓜石社區推動參與式預算，試辦的第1年社區居民在一知半解中完成；提出的內容起初從才藝課程，到後來社區開始著重在文化保存議題甚至提升到推廣活化的層次；在社區的聚會中，居民們主動關心參與式預算的推動，積極討論提案，並且提出創新的想法。

館方說，雖然有些居民因年紀較長，不知如何使用電腦打字、撰寫提案；但已會主動向博物館同仁說明自己的想法，委由工作人員代為繕打，順利完成提案流程。從中可以看見金瓜石參與式預算在社區的發酵，在地居民們的熱情、活力與創意，充分展現了直接參與政策的精神。

此次參與式預算訂於‪13日上午9時30分至下午4時‬舉行投票，地點分別設在黃金博物館遊客服務中心，與金瓜石勸濟堂1樓圖書館，凡年滿18歲的金瓜石居民，或在金瓜石開店、生活的民眾，皆可參與投票，只要前往投票地點，簽名並寫下地址，就可以投下神聖的一票。

(中時 )