長榮航空董事長林寶水今日發給員工一封公開信，呼籲同仁放下歧見、相互尊重與諒解，董事長林寶水與總經理孫嘉明未來將分梯次，與所有空服員進行面對面溝通，並將儘速建立完善的防止職場霸凌系統。長榮指出，員工每年都享有6次免費心理諮商服務，若空服員經評估後不適合飛行勤務，也可暫時改調地面勤務。至於罷工者在機艙門動手腳、餐點內加料等傳言，長榮表示將嚴格把關，絕不會放任發生。

長榮航空內部信全文：

長榮航空杜絕職場霸凌 堅守飛安

長榮航空發生罷工事件以來，因為桃園市空服員職業工會(桃空職工)少數幹部以及支持者偏激言行，相關行為已經造成旅客對於飛安產生諸多疑慮，長榮航空正視此嚴肅問題，將加強相關預防措施，確保每一個航班、每一位旅客的飛行安全。

雖然歷經外部工會發起罷工的風暴，對公司營收、商譽嚴重受損，但林寶水董事長今(10)日也發給員工一封公開信，呼籲所有同仁放下彼此的歧見，互相尊重諒解，才能迎接下一個曙光的來臨，讓長榮航空能夠永續經營，再創高峰。

董事長與空服員面談 消弭勞資間的歧見

長榮航空董事長林寶水及總經理孫嘉明自今天開始，會分梯次與所有空服員進行面對面溝通，除了希望消弭公司與空服員的歧見，增進勞資間的信任，也希望藉此提醒空服員避免霸凌事件發生，讓全體員工的工作情緒早日恢復平靜。

長榮航空原就有提供員工一年6次免費的心理諮商服務，罷工結束後，也鼓勵員工能夠多使用此福利，以紓解罷工事件所帶來的壓力，並避免急性壓力症候群的發生，同時公司也會持續注意全體員工的心理狀態，若有需要關心的員工，會進行心理輔導，如果有空勤組員經評估不適合擔任飛航勤務，也會暫時改為地面勤務，以維護飛航安全以及機上的服務品質。

機艙開關門標準程序經過三次確認

有關外傳罷工空服員為了報復中途回公司執勤的空服員，可能會在機艙門動手腳，針對此事，長榮航空鄭重表示絕無可能，而且會加強對空服員宣導以杜絕此種謠言。目前長榮航空現行客艙標準作業程序，機艙開關門會經過三次確認，起飛時機艙門由地勤關閉後，分別是由事務長及負責該艙門的空服員在起飛前做雙重檢查，以確認機艙門的安全狀態，另外事務長可隨時藉由「客艙艙門狀態顯示器」來確認艙門處於正確狀況，降落時亦為同樣標準。因此長榮航空機艙的開關門作業已有嚴謹的標準程序，並有多重的人為疏失防範機制，旅客絕對可以放心。

機上食安與飛安同等重要

長榮航空無論空勤組員或是旅客的餐點，都經過嚴密的食安檢查，上機餐點均留有樣品備查，每個艙等都有專屬空服員負責點餐及熱餐，飛行員的餐點則由商務艙的空服員負責，權責區分清楚，若有異常立即可以追溯源頭，以確保機上的每一位組員及旅客的餐飲安全。

每一趟航程，飛行員與空服員都是同一個團隊，彼此之間也會互相信任與尊重，飛行員於機上用餐，空服員會視飛行員的個人習慣或考量，決定是否替飛行員移除餐點蓋子及錫箔等，避免餐點異常發生的可能性。

機上的食安與機組員和旅客息息相關，因此日前媒體報導，長榮航空一名朱姓機長煽動空服員提供「Special Meal」給不支持罷工的人，及郭姓空服員於罷工後在臉書及Line群組中，提及在機長食物中「加料」之情事，已對公司長年形塑維護的飛航安全與服務品質形象遭到質疑與破壞，因此公司在經過調查程序後，若查證屬實，會立即做出相關懲處。

長榮航空良好的飛安紀錄一向受到國際肯定，在JACDEC、AirlineRatings.com等知名權威飛安評鑑中，常年名列全世界前二十大安全航空公司，即是設有嚴謹的制度以及各項防範措施。對於危及飛安的相關懲處，並不會因為是否為工會幹部而有不同的標準，希望社會大眾能夠理解。

宣誓反霸凌 讓員工免於恐懼

罷工剛結束，就聽到令人憂心的霸凌事件不斷傳出，對此長榮航空林寶水董事長要向全體員工及社會大眾宣示反霸凌的決心，目前公司已全面檢視既有機制，將會儘速建立一套更完善的防止職場霸凌的系統，以保護公司全體員工，讓大家有免於恐懼的自由。

長榮航空公司發布

2019年7月10日

(中時 )