行政院會明將討論大眾捷運法修正案，針對大法官認為，現行政府可徵收軌道以外的毗鄰地區土地，進行土地開發，不符憲法的比例原則，政院表示，修法後會刪除違憲規定。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，大眾捷運法第現行規定，主管機關為土地開發，依法可報請徵收軌道以外的毗鄰地區土地。但司法院2015年9月25日作成釋字第732號解釋，大法官認為這項規定不符憲法的比例原則，也有違憲法保障人民財產權及居住自由意旨，應檢討修正。

她表示，依據大法官解釋，修法後將刪除法條中「毗鄰地區土地」等相關文字與定義。

另外，為建立大眾捷運系統使用產品的檢測驗證制度，Kolas也說，院會明天也將一併修正鐵路法，同樣納入使用產品的檢測驗證制度。其中並增訂經交通部指定之產品，應向交通部認可之檢測驗證機構申請檢測或驗證合格後才能使用，並授權交通部公告指定產品之類別、項目及其檢測程序或驗證基準。

而所謂產品，則包括實務上使用於鐵路的材料、零組件、硬體設備、軟體、系統及其他構成鐵路的部分等。

(中時 )