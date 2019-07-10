陳姓男子與戴姓女友疑似有財務糾紛，9日與戴女投宿新竹市1間汽車旅館，入內後疑因陳打算借款不成，雙方大吵，陳竟將戴女掐死，並拿走其提款卡盜領10餘萬逃逸，10日晚間在竹東落網。

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

警方調查，29歲陳男有過一段婚姻，與前妻疑似也有恩怨，交往戴女後仍時常起衝突，夾雜在兩段難解的感情及金錢問題中。

9日晚間，陳假裝要帶戴女到摩鐵玩樂，騎車將戴女騙進房內，隨即逼問提款卡密碼，期間雙方發生大吵，最後終被陳問到密碼，卻疑因一時火大，將陳女勒死。

陳男勒斃戴女後，先以戴女手機轉帳10萬多到自己戶頭，還故布疑陣以女友帳號傳Line給其同事，要求幫忙打卡，隨後將屍體棄置在汽車旅館房內，假裝外出買東西，偷偷離去。

房務人員10日中午打掃時，赫然發現戴女赤裸陳屍床上，趕緊報警，送醫後仍告不治，警方發現女子頸部有勒痕，研判是他殺，遂調閱監視器尋找蛛絲馬跡。

警方查出陳男涉嫌重大，其前妻指稱陳殺人後還嗆「下一個要殺的就是妳」警方引蛇出洞，要前妻委婉將他約出，昨天晚間順利在竹東將來赴約的陳男拘提到案。

據悉，陳疑因缺錢花用才會痛下殺手，盜領的10多萬花道剩9萬多，全案依強盜殺人罪嫌偵辦中。

(中時 )