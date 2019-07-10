俄海軍可能在2022年完成首艘與西北級類似的兩棲攻擊艦

為俄羅斯海軍制定多用途輕型航母規格的克雷洛夫國家研究中心(Krylov State Research Centre)主任帕維爾．菲利波夫(Pavel Filippov)表示，該中心預計近期將與俄國防部簽署制定航母建造設計方案的合同，航母規劃為排水量4萬噸的非核動力多用途輕型航母，搭載包括無人機在內的40多架艦載機，可能包括第5代隱形戰機蘇-57。

據俄羅斯《衛星通訊社》引述菲利波夫的話說，克雷洛夫國家研究中心已經為俄海軍制定了的新構想。但目前得到的訊息是不會在3年內動工建造，俄國防部預計在2023年頒發研制技術設計方案的技術任務書。在2023年前，克雷洛夫中心還有時間與採購方溝通，因為如果他們的確在這一時間採購艦艇的話，現在就應發給我們研制該艦預先設計方案的任務書。

俄國家研究中心認為最新式5代戰機蘇-57在通過適艦改造、減輕重量、修改某些結構部件條件下，也將能載於新的多用途航母上。（圖／達志影像）

菲利波夫稱，新構想的航母是一艘排水量4萬噸的多用途航母，將使用傳統動力而非核動力。設計要求能裝載40多架各種艦載飛行器，其中包括海上無人機。其造價預估為2000億盧布(約合台幣2437億)，建造時間為5年。

他特別指出，俄國空軍最新式5代戰機蘇-57在通過適艦改造、減輕重量、修改某些結構部件後，也將能載於新的多用途航母上。

先前塔斯社報導的訊息與此略有不同，該報導指預訂建造的非核動力航母排水量為6萬噸，採用燃氣渦輪機，其效能可能與英國女王級航母不相上下。但如果是菲利波夫所說的4萬噸，就比較像法國的西北風級兩棲攻擊艦。

俄羅斯在進行核動力航母計劃的同時又規劃建造輕型的多用途航母，讓人懷疑到底俄海軍發展的方向是否互相矛盾。但衡諸全球海軍大型艦艇發展趨勢，不論是大型航母擁有數量是多是寡，愈來愈多國家開始建造價格較低的輕型航母，以應對低強度任務及不同近接作戰形態。俄羅斯原先訂購2艘法國西北風級兩棲攻擊艦，卻因被聯合國制裁以致法國無法交貨後取消了訂單，俄羅斯若因此改採自行開發策略，同時發展輕型航母與核動力大型航母也是合理的思路。

(中時電子報)